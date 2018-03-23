57'nci Alay'ın sancağını 57 kişilik heyet Kilis'e getirdi

-Valilik ziyaretinden görüntüler

-Hediye vermeleri

-Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’nın konuşması

-Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun konuşması



( KİLİS ) - Heyette AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da yer aldı KİLİS



- AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun yer aldığı 57 kişilik heyet, 57'nci Alay sancağını Kilis'e getirdi. AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte 57’nci Alay sancağıyla birlikte 57 kişilik heyetle Kilis’e geldi. İlk olarak Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından verilen kahvaltıya katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ı makamında ziyaret etti. Heyet, Vali Tekinarslan’a çeşitli yöresel ürünler hediye etti. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Balıkesir heyetini kabulünde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu ziyaretinize bize şeref ve moral verdiniz. Ülkemizin her noktasından Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden beri insanlarımız, hem operasyon ile ilgili duygularını paylaşma hem ülkemizin birliğini bütünlüğünü ve kardeşliğine gelip burada, Kilisli hemşerilerimizle görmeleri hem de kahraman Mehmetçiğimize moral desteği vermek adına buraya geliyorlar. Bugün de Balıkesir belediyemiz, ilçe başkanları, il başkanları ile milletvekilimiz de buraya geldiler bizi ziyaret ettiler. Kendine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise “Bizim kültürümüzde sıkıntılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler ise paylaşıldıkça çoğalır, biz buraya sizin sıkıntılarınızı daha sevinçlerimizi de paylaşmaya geldik. Tabii Kilis’in sınır ile olması münasebetiyle gerçekten de önemli ve kritik bir bölgedesiniz. Şu anda Afrin’de çok ciddi bir mücadele var askerlerimiz oradaki terör ve terör yuvalarını hamdolsun çok anlamlı bir tarihte 18 Mart’ta Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Afrin’in burçlarına Türk bayrağı asarak oradaki teröristleri temizledi. Aynı zamanda kuşatmanın 57’nci gününde Afrin alındı. O da ayrıca anlamlı, çünkü Çanakkale Savaşı'nda 57’nci Alay'ın kahramanlıkları dillere destandır. Biz de bu durumu sembolize etme açısından 57 arkadaşımızla birlikte geldik. Sizi ziyaret ettik, bizi de kabul ettiniz teşekkür ederiz” diye konuştu.



