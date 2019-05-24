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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
57 düzensiz göçmen yakalandı - ADANA Haberi

57 düzensiz göçmen yakalandı - ADANA Haberi

- Düzensiz göçmenlerden genel ve detay Adana 'da 57 düzensiz göçmen yakalandıADANA (AA) - Adana 'da yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 57 düzensiz göçmen yakalandı.Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nda yapılan uygulamada, K.D. idaresindeki bir otobüs şüphe üzerine durduruldu.Araçta, yasa dışı yollarla yurda Van'dan giriş yaptıkları tespit edilen 15 Pakistan ve 14 Afganistan uyruklu gözaltına alındı.Uygulama noktasının gerisinde çok sayıda kişinin yaya olarak ilerlediği ihbarı üzerine, olay yerine asayiş ve yabancılar şube müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 15 Pakistan ve 13 Afganistan uyruklu daha yakaladı.Sürücü K.D. ile 30 Pakistan ve 27 Afganistan uyruklu, İncirlik Polis Merkezine götürüldü.Aralarında bir çocuk ve 3 kadının da bulunduğu 57 düzensiz göçmen, polis merkezindeki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.K.D'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis İncirlik Polis Merkezi Akalan 

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