'5555' kişi aynı anda kitap okudu...Kent meydanı havadan görüntülendi Haberi

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( SAMSUN -HD) "5555" kişi aynı anda kitap okudu...Kent meydanı havadan görüntülendi- Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar:- “Bir rekora imza attık" SAMSUN



- Samsun'un Tekkeköy Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda “5555” kişi kent meydanında aynı anda kitap okudu. “1 Kitap 1 Hayat Projesi” kapsamında bu yıl dördüncüsünü düzenlenen “Geleneksel Tekkeköy Kitap Okuyor Şenliği” Tekkeköy Meydanı’nda “5555” kişinin aynı anda kitap okumasıyla gerçekleşti. Kitap okuma konusunda farkındalık oluşturan etkinliğe öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. “Etkinliğimize nüfusumuzun 10’da 1’i katıldı” Rekor katılımla gerçekleşen etkinlikte farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Biz, Tekkeköy’de yaşayan herkesle gurur duyduğumuzu her zaman söylemiştik. Bugün de çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. 5 bin 555 kişiyle aynı anda ilçemizin meydanında kitap okuma şenliği düzenledik. 4. kez yaptığımız etkinliğimizin asıl amacı hem Türkiye’ye mesaj vermek hem de ilçenin nüfusunun 10’da 1’i gibi bir sayıdaki katılımla bu manada bir rekora imza atmak. Bu çok önemli bir etkinlik. Buradaki çocuklarımızın tamamını ödüllendirmek, ardından da her gün aileleriyle birlikte evlerinde en az 1 saat kitap okumaya zaman ayırmalarını hedefliyoruz. Biz velilerin, çocuklarımızdan öğreneceği çok şey var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de kendi tarihimizi, bizlere yanlış öğretilen tarihimizi daha doğru okumak ve öğrenmektir. Bugün yüksek sayıda katılımla ilçemizde rekora imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve alışkanlık kazandırmaya vesile olabildiysek ne mutlu bize. Bu etkinliğimize katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Programın sonunda, kitap okuma etkinliğine katılanlara kitap ve çeşitli hediyeler verildi.



