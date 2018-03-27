55 yıldır baba mesleğini sürdürüyor İzle

-Salih Şahin'in tar yapması

-Salih Şahin'in saz yapmasından genel ve detaylar

-Salih Şahin'in konuşması

-Salih Şahin'in kendi ürettiği sazuta isimli müzik aletini çalarak türkü söylemesi



( KARS - HD)- Türkiye’de tek Tar atölyesi Kars’ta bulunuyor KARS



- Kars'ta 10 yaşında babasının yanında öğrendiği müzik aletleri yapımını 55 yıldır teknolojiye inat sürdürüyor. Babası Şahin Kara Şahin’den öğrendiği tar ve saz yapımını 55 yıldır sürdüren Salih Şahin, geçen süre içerisinde işini öğretecek eleman bulamamın sıkıntısını yaşıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde müzik aleti yapan, çalan ve söyleyen tek kişi olma unvanını da elinde bulunduran 65 yaşındaki Salih Şahin, geçen süre içerisinde teknolojiye rağmen ayakta durmasını ve sanatını sürdürmesini bildi. Şahin’in tek kaygısı kendisinden sonra da bu mesleği sürdürecek gençlerin olmaması. Eski Belediye İşhanı’nda kendisine ait atölyede tar ve saz yapan Şahin, gençlerden bu mesleği öğrenmelerini ve gelecek nesillere de bu mesleği taşımalarını istedi. “Ben bu mesleği babamdan öğrendim” Mesleği 55 yıldır yaptığını ifade eden Salih Şahin, “Ben bu mesleği yaklaşık 60 yıldır yapıyorum. Baba mesleği, babamdan öğrendim. Babam da gençliğinde bu işe meraklı olduğu için saz çalmayı öğrenmiş, İstanbul’da Agop Usta diye birisiyle beraber çalışmıştı. Daha sonra Kars’a geldi bu imalathaneyi açtı. Biz de küçükken babamın yanında çalıştık. Bir taraftan müziği uyguluyordu, yörede türkülerimizi derliyordu. Bir taraftan da müzik aleti yapıyordu. Yapımını bize öğretiyordu. Bende ondan öğrendim. Biraz üzerine koyduk bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Tar’ın atölyesi Türkiye’de tek Kars’ta” Azerbaycan müzik aleti olan tarın Türkiye’de tek atölyesinin Kars’ta olduğuna dikkat çeken Salih Şahin, “Tar’ın tek Türkiye’de atölyesi bizim burada, Tar Kafkas bölgesinin enstrümantalidir. Burada yaygın olarak uygulanıyor. Ben tarın çeşitlerini de yapıyorum. Başka çeşitlerini deniyorum. Sazın başka çeşitlerini deniyorum. Bende ondan esinlenerek Kafkas bölgesinin enstrümantallerinin tamirini yapıyorum. Zaman zaman imalatını yapıyorum. Bu mesleği babadan öğrendim. Bunun kaybolmaması için büyük çaba sarf ediyorum. Bu masleğin kaybolmaması için, bundan bir gelir elde etmek amacıyla değil, kaybolmaması amacıyla bunu yapıyorum. Boş zamanımı burada değerlendiriyorum” dedi.

“Doğu’da müzik aletlerini yapan, çalan, derleyen, nota yapan tek kişiyim” Toplumda imalata fazla önem verilmediğinin altını çizen Şahin, “Toplumda imalata fazla önem verilmiyor. UNECO ile benim ortak bir çalışmam oldu. Burada bana öğretmen olarak görev verildi.

Kültür ve Turizm bakanlığı ile de yine çalışmalarımız oldu. Burada bir kurs açtık. Gençlere bu mesleği yapmaları, çalmaları, icra etmeleri için kursa fazla ilgi olmadı. Çevremden zorla birkaç kişiyi getirdim. Gelen maddi olarak bakmaya çalıştı. Büyük para kazanma yolunda baktılar işe, yani o mesleği kazanmak, o mesleği yapmak, icra etmek, ortaya bir şey koymak, üretime geçmek pek gençlerin heveslendiği, mizacına uygun olmadığı bir konu, heveslenmediği bir konu, işte bunu yaygınlaştırmak lazım. Kaybolup gidiyor. Benden başka bu bölgede, doğu bölgesinde müzik aletlerini yapan, yeniden müzik aleti imal eden, değişik değişik müzik aletleri imal eden, aynı zamanda halk müziğini derleyen, kitaplaştıran, notalaştıran ve bunları albümleştiren kimse yok” şeklinde konuştu.

(IÇ-AT)

