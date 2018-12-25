-Cenaze namazının kılınması,

-Hüseyin Ruso'nun defnedilmesi,

-Meryem Ruso'nun konuşması,

-detay,



( LEFKOŞA ) - 55 yıl önce şehit düştüğü yere defnedildi LEFKOŞA



- Kıbrıs’ın Küçük Kaymaklı bölgesinde 28 yaşında şehit düşen Hüseyin Ruso'nun naaşı, 55 yıl sonra bulunarak askeri törenle şehit olduğu yere defnedildi. Kıbrıs’ın Lefkoşa ilinin Küçük Kaymaklı bölgesinde Rumlara karşı savaşırken 28 yaşında şehit düşen Hüseyin Ruso için 55 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kayıpları arama çalışmaları çerçevesinde bulunan Ruso’nun kalıntılarının, vurulduğu ve her yıl önünde tören düzenlenen anıtının da bulunduğu yere gömülmesi için ailesi, Küçük Kaymaklılılar ve sevenleri tarafından bir yıldır yürütülen kampanya sonuç verdi. Kampanyanın ardından anıtın bulunduğu bölge, KKTC Bakanlar Kurulunun aldığı karar ile kamulaştıralarak şehitlik statüsüne getirildi ve Şehit Ruso'nun naaşı, bugün Lefkoşa Küçük Kaymaklı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehit düştüğü ve anıtının yer aldığı yere defnedildi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkan Yardımcı Zorlu Töre, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı Kuderet Özersay, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, bakanlar ile milletvekilleri, Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulundan bir grup öğrenci, askeri erkan ve Ruso’nun ailesi katıldı.

Hüseyin Ruso’nun bayrağa sarılı tabutu, 86 yaşında Ablası Meryem Ruso’ya takdim edildi. Ruso, "Bunca zaman bu acıyı çektikten sonra kardeşimin toprağını görmekten çok mutlu oldum" dedi.

Yıllarca Ayvasıl’daki toplu mezarda kaldı Şehit Hüseyin Ruso’nun naaşı şehit düşmesinin ardından Türkler tarafından vurulduğu yerden alınamamış ve ailesinin girişimlerine rağmen Rum saldırıları devam etmiş ve engellenememişti. Şehit Ruso daha sonra Lefkoşa’nın Rum kesimine götürülmüş ve ardından bölgede bulunan Ayvasıl Toplu Mezara gömülmüştü. Toplu mezar açıldıktan sonra diğer şehitlerle birlikte Tekke Bahçesi’nde üzerinde başka bir isim yazılı mezara gömülen Hüseyin Ruso’nun kalıntıları, kayıpları bulma çalışmaları sırasında tespit edilmişti. Şehit Hüseyin Ruso yıllar boyunca Kıbrıs Türkü’nün varoluş simgelerinden biri oldu ve ismi okula ve stadyuma verildi.



