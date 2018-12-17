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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
55 yaşındaki Ramazan Güneşdoğdu'un çakmak koleksiyonu görenleri şaşırtıyor İzle

55 yaşındaki Ramazan Güneşdoğdu'un çakmak koleksiyonu görenleri şaşırtıyor İzle

Çakmaklardan detay

Vitrin Euro Nani Gurbetçi İtalya 

-Ramazan Gümüşsoy'un elinde çakmakları tutarken görüntüsü
-Ramazan Gümüşsoy'un çakmakları nerelerden aldığını anlatırken görüntüsü
-Ramazan Gümüşsoy ile röportaj
-diğer detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL)- 30 yıl da yaklaşık 2 bin adet çakmak topladı KAYSERİ

- Kayserili gurbetçi 55 yaşındaki Ramazan Güneşdoğdu'un tatil dönüşü uğradığı Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, İtalya ve Almanya'dan 30 yılda topladığı çakmak koleksiyonu görenleri şaşırtıyor. 55 yaşındaki gurbetçi ve 4 çocuk babası olan Ramazan Güneşdoğdu, bir çakmak ile başlayan merakını 30 yıl sürdürerek yaklaşık 2 bin adet çeşitli şekillerde çakmak toplayarak bir koleksiyon haline getirdi. Almanya'dan izin dönüşünde uğradığı ülkeler ve şehirlerin özelliklerini anlatan çakmakları toplayan Ramazan Güneşdoğdu, "Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, İtalya ve Almanya'da yol kenarlarında kurulan pazarlara uğradım ve oralarda gördüğüm çakmakları topladım" dedi.
İlk olarak bir süs eşyası niteliğinde çakmak aldığını ardından gezdiği şehirlerdeki çakmakların hoşuna gittiğini ve biriktirmeye başladığını söyleyen Güneşdoğdu, "Bu çakmakları 30 yıldır biriktiriyorum. En son saydığımda bin 500 çakmak vardı ama uzun süredir saymıyorum. Bazen bir bazen ise 5 tane birden getiriyorum o nedenle şu anda yaklaşık iki bine yakın var ama sayısını tam olarak bilemiyorum" ifadesinde bulundu. Güneşdoğdu, evinin vitrininde sergilediği çakmakların arasında 1 euro'dan bin euro'ya kadar olan çakmaklar bulunduğunu ifade ederek, "Eski olan her şeye ilgim var. Almanya'daki evimde çok eski masa, dolan ve çeşitli ev eşyaları var ama onları buraya getiremedim. Çakmakların yaklaşık 250 bin TL'ye varan değeri var ama benim gözümdeki değerleri daha fazla" diye konuştu.

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