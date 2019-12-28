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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi - GAZİANTEP

55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi - GAZİANTEP

- Ekiplerin bir depoya düzenlenen baskında kaçak içki ve süs eşyası ele geçirmesi Gaziantep 'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.Vergi kaybı ile haksız rekabeti önlemek ve kaçakçılığın azaltılması amacıyla yapılan çalışmalarda merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenlendi.
Depoda yapılan aramada gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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