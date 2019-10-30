- 53 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyor

-Evin içinden detay

-Raziye Ünal röp.

-Bilgisayarda kullanırken

-Ev işleri yaparken

-Kitap okurken

-Detaylar



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale'de 5 çocuk annesi bir kadın, 9 yaşından beri yakınları ve çevresindeki kişilerin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtulması için 53 yıldır bağımlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Kırıkkale'de tek katlı bir evde 5 çocuk ve eşi ile birlikte yaşamını sürdüren Raziye Ünal (64), ilkokul 3. sınıfta öğretmeni tarafından Yeşilay kulübüne seçilmesinin ardından bağımlılıkla mücadeleye başladı.

İlk olarak sigara kullanan babasını ikna etmeyi başaran Ünal daha sonra yakınları ve çevredeki kişilerin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan kurtulması için 53 yıldır bağımlılıkla mücadelesini sürdürüyor. Bağımlılıkla ilgili İnternet sitesi açarak şiirler, makaleler ve piyesler yazan Ünal'a etrafındaki kişiler ismi yerine en çok "Yeşilay abla" diye hitap ediyor. Bağımlılıkla ilgili aldığı kurslardan dolayı birçok sertifika sahip olan Ünal, gazetelerde ve radyolarda makaleler yazıp, söyleyişler yaptı. "3. sınıftaydım Yeşilay koluna seçildim" 53 yıl bağımlılıkla mücadele ettiğini belirten Raziye Ünal, "53 yıl denince herkesin gözüne çok görünebilir ama 9 yaşında başladım. 3. sınıftaydım Yeşilay koluna seçildim. Öğretmenimiz Yeşilaycı çevresindeki gördüğü zararlı alışkanlıklardan toplumun kurtulması için gerekeni yapar demişti bize, Yeşilay ile ilgili bilgiler vermişti" dedi.

"Babamı amcamı sigaradan kaybettim" Babasının ve amcasının sigaraya bağlı bir hastalıktan öldüğü ifade eden Ünal, şöyle konuştu: "Evime geldim hemen babamın sigaradan kurtulması için bir gayrete girdim. Ben Yeşilaycıyım ya artık. Babamla uğraştım. Şöyle bir sene kadar uğraştım sonra babam sigarayı bıraktı. Uzun zamandır babam sigara içmedi ama biraz sinirli bir insandı. Bir sinirlendi tekrar sigaraya başladı.

Bende o zaman evlenmiştim. Babam ölmeden 6 ay önce sigarayı yine bıraktı. Bronşitten yani sigaradan öldü. Sigaranın yaptığı hastalıklardan öldü. Onun arkasından amcam yine sigaranın neden olduğu akciğer kanserinden öldü. İki sevdiğim insanı arka arkaya kaybetmiş oldum. Buna daha çok üzülmüş oldum" "İnsanların zararlı alışkanlıklardan kurtulmasına çalıştım" "Evimize gelip giderken kahvehanenin önleri insanlarla dolup taşıyor orada eskiden kahvehanelerde içki de veriliyordu, kumarda oynatılıyordu ve her şey vardı yan o zamanlar öyleydi. O kadar üzülüyordum ki bu insanların hiç mi işi yok. Böyle bomboş duruyorlar. Neyse düşündüm Yeşilay şubesinin buraya gelmesi gerektiğini düşündüm. Tabii o çocukluğumdaki Yeşilaycı ruhu her zaman nerede olursam olayım insanlara yeri geldiğinde yani 'taşı gediğine koymak' gibi bir söz vardır. Yeri geldiğinde taşı gediğine koyarak dan insanların zararlı alışkanlıklardan kurtulmasına çalıştım. Ondan sonra arkadaşlarımla, okuldaki arkadaşlarımla tabii ki mücadele ettim. Dediler ki falancı sigara içiyor diye. Ondan sonra sigaranın zararlarını anlattım" "Adımı hatırlayamayanlar 'Yeşilay abla' diyorlardı" 'Yeşilaycılar sevgide buluştular' diye çok piyes yazdığını belirten Ünal, "Çok güzel bir piyes oldu. Harika. İçki sigara hepsini içine alıyor. Bir şeyde hepsini içine alıyor ve insanlara çok güzel örnek oluyor. İnsanların sevgiyle birleşmesine vesile olan bir hikayeydi. Ondan sonra şiirler yazdım. Makaleler yazdım. Benim adımı getiremeyenler hatırlayamayanlar Yeşilay abla diye düşünüyorlardı" şeklinde konuştu.

(HA-



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