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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

53 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

POLİS VE AMBULANSTAN GÖRÜNTÜLER

Polis A Haber Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-CENAZE ARACININ GELMESİ
-CENAZENİN EVDEN ÇIKARTILMASI
-CENAZE ARACININ OLAY YERİNDEN AYRILMASI

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 53 yaşındaki Mehmet Kahraman evinde ölü olarak bulundu. Olay bu sabah saatlerinde Ürgüp İlçesi Kavaklıönü Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinin yerde kanlar içinde yattığını gören kadın durumu önce komşularına haber verdi. Eve gelen Mehmet Kahraman’ın komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 53 Yaşındaki Mehmet Kahraman’ın öldüğünü belirtti.
Şüphe üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulunurken Mehmet Kahraman’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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