Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
53 saatlik yangından geriye bu görüntüler kaldı Haberi

53 saatlik yangından geriye bu görüntüler kaldı Haberi

- Genel ve detay görüntüler

Futbol Sahası Orman Yangını Şiddetli Rüzgar Helikopter Pazar Günü 

-- Drone görüntüleri

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir’de geçen pazar günü Karabağlar, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde başlayan ve şiddetli rüzgarla hızla yayılan orman yangını 53 saatlik mücadele sonrası söndürülürken, yanan ormanlardan geriye yürek yakan görüntüler kaldı. İzmir’in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Karabağlar ilçesine bağlı kırsal Tırazlı Mahallesinde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan orman yangınında yaklaşık 500 hektar alan zarar görürken, alevlerle mücadele etmek için Orman Genel Müdürlüğüne ait, Türkiye’nin birçok noktasından İzmir’e gelen yaklaşık 150 arazöz soğutma çalışmaları için görev yapıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın yönetim helikopterinin de zaman zaman havadan denetim yaptığı bölgede, herhangi bir olumsuzluğa karşı yangın söndürme helikopterleri de hazır bekletiliyor. Kömürleşmiş ağaçlar ve küller kaldı Yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda etkili olan yangında onlarca yıllık çam ağaçları tamamen yanarken geriye kömürleşmiş bedenleri ve külleriyle kaplı araziler kaldı. Yanan alandaki bazı üzüm bağları da zarar gördü. Nöbetçi ekipler görevde Öte yandan, çeşitli illerden takviye gelen ekiplerin büyük çoğunluğu kendi bölgelerine gönderilirken yangın alanında çok sayıda nöbetçi ekip bırakıldı. Bölgede nöbet bekleyen ekipler, zaman zaman tüten, alev alan bölgelere anında müdahale edip, yeni bir yangının önüne geçiyor. (AG-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı