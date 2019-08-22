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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
53 saat süren orman yangınında görev yapan Ukraynalı pilot ölü bulundu İzle

53 saat süren orman yangınında görev yapan Ukraynalı pilot ölü bulundu İzle

Adli Tıp'tan genel ve detay görüntüler

Polis Helikopter Pilotu Orman Yangını Helikopter Trol 

-arşiv
-yangından görüntüler
-foto

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’deki orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan Ukraynalı pilot Yuri Bostnik, yoğun görev sonrası dinlendiği otel odasında ölü bulundu. 53 saat süren yangında yoğun uçuş yapan pilotun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından anlaşılacak. İzmir’de Pazar günü başlayan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınındaki söndürme çalışmalarına katılan Ukraynalı helikopter pilotu Yuri Bostnik, İzmir’de kaldığı otel odasında ölü bulundu. Antalya’daki görev yapan ve geçici görevlendirmeyle 3 gün boyunca İzmir’deki yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopter pilotu Bostnik, yangının kontrol altına alındığı Çarşamba akşamı yardımcı pilot Uğur Uysal ile birlikte otelde yemek yedi ve gece saat 00.30 sıralarında odasına çıktı. Uysal, soğutma çalışmalarına katılmak için hazırlanıp Bostnik’i uyandırmak için önce telefonla aradı ardından odasına gitti. Uysal, kapı açılmayınca durumu otel görevlilerine bildirdi. Odayı personel kartı ile açan otel görevlileri Bostnik’in banyoda hareketsiz halde yattığını fark etti. Durumu polise haber veren otel yetkilileri, 112’yi arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Bostnik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ukraynalı pilotun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin anlaşılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (AG-
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