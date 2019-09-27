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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
53 günlük bebek evinde ölü bulundu - DENİZLİ

53 günlük bebek evinde ölü bulundu - DENİZLİ

- 53 günlük bebek evinde ölü bulundu - Olay yeri görüntüleri Denizli 'de 53 günlük bebek evinde ölü bulunduDENİZLİ (AA) - Denizli 'de 53 günlük bebek yatağında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, merkez Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde yaşayan anne N.U, 53 günlük bebeğini yatağında hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.Vücudunda morluklar bulunan bebeğin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Anne N.U, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Annenin polise verdiği ifadede, herhangi bir darp olayının söz konusu olmadığını ve bebeğinin bir süre önce beşikten düştüğünü söylediği öğrenildi.

Bebek Polis Cenaze Bild Sağlık Ekipleri 

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