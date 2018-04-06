'52 Zeytin Dalı Şehidi' için 52 zeytin fidanı diktiler Haberi

-Program akışı

-Konuşmalar

-Orman Bölge Müdür Mustafa Özkaya

-Giresun Valisi Harun Sarıfakıödül töreni ve dua edilişi

-Şehidin eşinden detaylar

-Fidan dikimi



( GİRESUN ) GİRESUN



- Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 52 asker için Giresun’da zeytin fidanları dikildi. Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende 52 ‘Zeytin Dalı Harekatı’ şehidini temsilen 52 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Şehitlerin azizi hatırlarını yaşatmak için fidanların dikildiğini kaydeden Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya yaptığı konuşmada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bahçelerini ağaçlandırmaya çalıştıklarını belirtti.

Şehitleri yad edip hatırlamak adına bu programın düzenlediğini kaydeden Özkaya,” Bütün okullarımızı, camilerimiz, hastane sağlık ocakları ve kamu kuruluşlarımızın bahçelerini bir takvim doğrultusunda ağaçlandırmaya çalışıyoruz. Şu an Suriye sınırında Afrin’de Zeytin Dalı Harekatında şehit olan 52 kahraman şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak adına bu ağaçlandırma programını yapalım dedik. Bugün hem 52 tane şehidimizi hem de bu ülke için gerek cumhuriyet dönemimde, Çanakkale’de ve bu ülkeyi bize kazandıran dünya kuruldu kurulasıcaya şehit olanlarımıza hatırlamak, yad etmek ve onların hatıraları önünde eğilmek adına 52 şehidi temsilen 52 tane zeytin fidanını toprakla buluşturacağız” dedi.

Fidan dikim programına katılan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise, “Zeytin dalı harekatında dost ve müttefik ülkelerinden yeterli desteği görmemesine rağmen vatan evlatlarının kahramanca mücadelesiyle elhamdülillah zaferle neticelendirilmiştir. Ben vatanı için, bayrağı için, İslam için canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum Allah onlardan binlerce kere razı olsun” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından il genelinde düzenlene resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

İl Müftüsü Muhittin Oral ise şehitler için dua okudu. Programın ardından okulda bulunan bahçeye Zeytin Dalı Harekatı şehitlerinin adına zeytin fidanları dildi. Fidan dikimine Zeytin Dalı Harekatı’nın 22. gününde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu eşi Kıymet Karacaoğlu’da katıldı.

(RY-ÖS-Y)

