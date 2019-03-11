- 52 yaşında İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüdü

-Saffet Gümüş'ten detaylar, Saffet Gümüş ile röportaj.



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla İstanbul'dan Çanakkale'ye tek başına vefa yürüyüşü başlatan 52 yaşındaki Saffet Gümüş Çanakkale’ye ulaştı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla eline Türk Bayrağını alan Tokat 15'liler Derneği Başkanı 52 yaşındaki Saffet Gümüş, tek başına gerçekleştirdiği vefa yürüyüşü için 11 gün önce Esenyurt'tan yola çıktı. Gümüş, 357 kilometrelik yürüyüşünü tamamlayarak, bugün Çanakkale'ye ulaştı. Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan için İstanbul Esenyurt'tan yola çıktığını ve 11'inci günde Çanakkale'ye ulaştığını ifade eden Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, "Günlük 20 ile 38 kilometre yürüdüm. Bugün Çanakkale'ye geldim. 2 gün sonra Eceabat ilçesinde olacağım. Şehitler Abidesi ve 57'nci Alay Şehitliğine geçeceğim. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi gününde Vali Bey'e plaket takdim edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza da İstanbul Esenyurt'tan getirdiğim bayrağı hediye etmeye düşünüyoruz. Vatanımıza, milletimize göz dikenlere karşı Tokat 15'li torunları olarak yeniden Çanakkale'den başlıyoruz" şeklinde konuştu.

(MY-MŞ)

