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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
52 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

52 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Düzensiz göçmenlerden görüntüler Çanakkale ’de 52 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 52 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü Biberderesi mevkisindeki zeytinlik alanda yabancı uyruklu bir grubun bulunduğunu belirledi.Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Zeytinli Akalan Zeytinlik Nani Akkale 

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