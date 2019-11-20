500 yıllık tarih ayağa kalkıyor... 2. Murat Cami’nin restore edilmesi için anlaşma sağlandı

-Yüksel Kepenek ile röp



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’nin Honaz ilçesinde 500 yıllık 2. Murat Cami’nin restore edilerek ayağa kaldırılıyor. Honaz’da 15.yüzyılda Sultan 2. Murat tarafından yaptırılan 2. Murat Cami’ni ayağa kaldırılması için ilk adım atıldı. Caminin duvarları her geçen yıl daha fazla yıkılırken, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek camide uzman ekiple incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından caminin restore edilerek ayağa kaldırılması için çalışmalara başlandı. Bu kapsamda Honaz Belediyesi ile mimarlık firması arasında sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Sultan Murat Cami’de rölöve, restitüsyon, restorasyon, inşaat mühendisliği, mekanik mühendisliği, elektrik mühendisliği, çevre düzenleme projelerinin ve zemin etüt raporlarının hazırlanması ile ilgili olarak anlaşmaya varıldı. Bununla ilgili olarak Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ile mimarlık firmasının yönetim kurulu başkanı Ercan Karakaya arasında sözleşme imzalandı. Bu imzanın tarihi önem taşıdığını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ‘’Bize atalarımızın yadigarı olan 2. Murat Cami'nin restore edilerek ibadet edilebilir hale gelmesi için sözleşmemizi imzaladık. Bizim için çok değerli olan bu yapı muhakkak ayağa kaldırılmalı. Önce restore edilecek, daha sonra ayağa kaldırılacak 500 yıllık camimizi en güzel şekilde yapacağız. Tamamlandıktan sonra bu tarihi camide hep beraber namaz kılacak, ibadetlerimizi yapacağız. Ben bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

(RFK-Y)



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