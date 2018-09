500 yıllık keşkek geleneği Manisa’da yaşatılıyor

-Keşkelerin geleneksel yöntemlerle dövülmesi

-Festivalden detay görüntü

-Keşkeğin davetlilere ikram edilmesi

-Komite adına konuşan Firdevs Sepetoğlu'nun konuşması,

-Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya'nın konuşması

-İrem Can konuşması

-Keşkeği pişiren Ali Artaç ve Atike Söğüt'ün konuşması

-Mahalle Muhtarı Zafer Çavdar'ın konuşması

-Halk oyunları gösterisi

-Duanın yapılması



( MANİSA )- Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya: “Keşkek, acı, tatlı ve güzel günlerimizin bir yemeğidir” MANİSA



- Osmanlı mutfağından günümüze uzanan düğünlerin vazgeçilmez yemeği keşkek, geçmişi 500 yıl öncesine dayanan Manisa’nın Salihli ilçesi Kemer Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikle yaşatılıyor. Keşkek kültürünü yaşatma adına tarihi bir köy olan Salihli’nin Kemer Mahallesi’nde Keşkek Günü’nün bu yıl 2’incisi yapıldı. Kemer Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde oluşturulan komite tarafından gerçekleştirilen etkinlikte kazanlarda pişirilen ve geleneksel yöntemlerle dövülen keşkekler, davetlilere ikram edildi. Halk oyunları gösterilerinin yer aldığı etkinlikte komite adına konuşan Firdevs Sepetoğlu, etkinliklerin bir amaç için yapıldığını ifade ederek “Bizimde amacımız Kemer’i tanıtmak, kültürümüzü yaşatmak, dışarı taşınan Kemerlileri bir araya getirmek. Bu etkinlikle bu amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Genç nesillerin de köyden bağını koparmaması gerektiğini vurgu yapan Sepetoğlu “Bizde yapılan tanıtımlara yardımcı olmak zorundayız” dedi.

Keşkek etkinliğine ilginin büyük olduğunu söyleyen Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya “Bu tür etkinliklerle geleneklerimizi, göreneklerimizi gelecek nesillere aktarılıyor. Bu şekilde göreneklerimiz unutulmamış olur. Keşkek bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri vardır. Acılı, tatlı ve güzel günlerimizde, düğünlerimizde her türlü hayır yemeklerimizde yaptığımız vazgeçilmez bir yemektir. Aynı zamanda keşkek memleketimizin yöresel bir yemeğidir” dedi.

Keşkek gününün 2’incisini birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Komite üyelerinden İrem Can, bu etkinliği genişleterek sürdürmek istediklerini söyledi.



Keşkekleri pişiren Ali Artaç ise keşkeğin bir kültür olduğunu belirterek, bunu yaşatmak adına çaba göstereceklerini belirtti.

Mahalle sakinlerinden yine keşkek pişiren Atike Söğüt ise “Keşkek bir kültürdür. Biz bu kültürü Allah bize ömür verdikçe devam ettirmeyi düşünüyoruz. Etkinliğimize gelenlere teşekkür ederiz, yiyenlere afiyet olsun” dedi.

Mahalle Muhtarı Zafer Çavdar ise “Kemer Mahallemizin keşkek festivalini yaşatmak için, festivalin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bunu daha uzun yıllara taşımak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde toplumu kaynaştırma adına bu etkinliği düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan duanın ardından davetlilere keşkek ikram edilirken, Kemer Mahalle Muhtarı Zafer Çavdar ile Firdevs Sepetoğlu, Şeref Ertürk, Mutlu Aydın, Halil Efe, İrem Can, Haluk Erarslan ve Mehmet Doğduş’tan oluşan tertip komitesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe ise Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Ali Rıza Ünveren, Mahmut Süreyya Karaoğlu, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın ile davetliler katıldı.