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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
500 motosikletli ‘Büyük Ege Cumhuriyet Korteji’ oluşturdu Haberi

500 motosikletli ‘Büyük Ege Cumhuriyet Korteji’ oluşturdu Haberi

Etkinliği katılan motosikletlilerden görüntü

Şehit Güzergah İhlas Sparta Motosikletçi 

-Motosiklet kortejinin ilerlemesinden farklı planlarda görüntü
-Rıfat Arıkan röp.
-Gül Kınay röp.
-Etkinliğin havadan çekilen drone görüntüsü

( DENİZLİ )- Ege’nin 5 kentinde ki motosikletliler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir araya geldi- 500 motosikletli Barış Pınarı Harekatı’na selam gönderdi- Drone ile havadan görüntülenen etkinlik renkli manzaralar ortaya çıkardı DENİZLİ

- Ege bölgesinin 5 farklı kentinden bir araya gelen yaklaşık 500 motosikletli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile ‘Büyük Ege Cumhuriyet Korteji’ oluşturdu. Etkinlikte ayrıca Barış Pınarı Harekatı’na ziyaret edilen şehitlikten de selam gönderildi. Drone ile havadan da görüntülenen etkinlik renkli manzaralar ortaya çıkardı. Etkinlik Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Motosiklet Sporları Topluluğu öncülüğünde yapıldı. PAÜ Kınıklı Kampüsü’nde bir araya gelen yaklaşık 500 motosikletli sporcu kentin farklı güzergahlarını kullanarak oluşturdukları kortej ile Asri Mezarlıktaki şehitliği ulaştı. Etkinliğe İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Denizli’de yoğun katılım oldu. Motosikletlerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatan katılımcılar kentin sokaklarını turladı. Renkli görüntüler oluştuğu etkinlik ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na

açıklamalarda bulunan PAÜ Motosiklet Sporları Topluluğu Başkanı Rıfat Arıkan, her sene oluşturdukları korteji bu sene daha güçlü bir katılımla yapmak için bir araya geldiklerini ifade etti.
Arıkan, “Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile duyarlı motosikletçiler her sene bulundukları yerlerde kortejler yapıyordu. Bu sene Denizli’de bir araya getirdik arkadaşlarımızı. Bu sene biliyorsunuz Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı’nda. Etkinliğin sonunda onlara bir selam vereceğiz” dedi.
Türkiye Kadın Motosiklet Federasyonu Denizli İl Temsilcisi Gül Kınay ise diğer kentlere yapılan davet üzerine 500 motosikletli olarak bir araya geldiklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından polis eskortu eşliğinde 500 motosikletlinin oluşturduğu kortej hareket etti. (GC-
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