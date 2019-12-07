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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkesine geri döndü

500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkesine geri döndü

Akçakale sınır kapısı

Kutlay Sınır Kapısı Şili Terör Örgütü Çakal 

-Açlarla giriş
-konvoy ve korna sesleri
-Sevgi sesleri

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye' Telabyad'da yaşayan,ancak terör örgütü PKK/YPG zulmünden kaçıp Carablus kentine yerleşen 500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük kapısından ülkelerine döndü. Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Suriye Carablus kentinde yaşayan Telabyadlılar, Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan kontrolü bir şekilde Türkiye'ye girdi. Yaklaşık 48 araçtan oluşan konvoy ile Akçakale'ye gelen yaklaşık 500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük kapısından geçerek, yeniden ülkelerine giriş yaptı. Evlerine dönmelerini klakson çalarak kutlayan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu. Suriyeli ailelerin konvoyunda bulunan kamyon ve minibüslerde birçok ev eşyalarının da yüklü olduğu görüldü.

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