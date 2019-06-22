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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
500 dönüm ekili tarla yandı - ELAZIĞ

500 dönüm ekili tarla yandı - ELAZIĞ

- Yanan tarım alanından görüntüBuğday ve arpa ekili tarlaların yanması - Yanan ekili alandan yükselen yoğun duman Elazığ 'da 500 dönüm ekili tarla yandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, buğday ve arpa ekili tarlalarda çıkan yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Elazığ - Diyarbakır kara yolunun Kuyulu mevkisindeki buğday ve arpa ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gönderilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, 500 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.Köy sakinlerinden Mete Ateş, AA muhabirine, yangında arpa ve buğday ekili tarlaların zarar gördüğünü belirtti.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade eden Ateş, bir yıllık emeklerinin heba olduğunu da dile getirdi.

Tarım Muhabir Tarım Arazisi Yükselen Yangına Müdahale 

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