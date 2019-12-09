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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
500 bin TL değerindeki kaçak ürünlerin bulunduğu depoya operasyon Haberi

500 bin TL değerindeki kaçak ürünlerin bulunduğu depoya operasyon Haberi

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Kaçak Gıda Takviyesi Son Kullanma Tarihi Çerikli Trol 

-Operasyondan görüntü

( İSTANBUL )-Operasyonda cinsel gücü arttırıcı ürünlerde ele geçirildi İSTANBUL

- Başakşehir’de bir adrese düzenlenen operasyonda 400 bin liralık kaçak cinsel içerikli gıda takviyesi ve son kullanma tarihi geçmiş 100 bin liralık cips ele geçirildi. Operasyonda, 2 kişi gözaltına alınırken, cipsler, kontrol için Küçükçekmece İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri tarafından götürüldü. Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir’de kaçak ürünlerin bulunduğu bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 20 bin adet cinsel içerikli gıda takviyesi ve piyasaya yeniden sürülmek üzere son kullanma tarihi geçmiş 100 bin TL değerindeki cips ele geçirildi. Baskında 2 kişi’de gözaltına alındı. Son kullanma tarihi geçmiş cipsler, kontrol için Küçükçekmece İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri tarafından götürüldü. Depo olarak kullanılan adreste on binlerce ürün gözler önüne serildi.
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