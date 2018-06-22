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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
500 bin kefaletle yeniden tahliye kararı

500 bin kefaletle yeniden tahliye kararı

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( İSTANBUL )- Arzu Şerifi Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç’un öldürülmesine ilişkin davada 1 tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi İSTANBUL

Adli Kontrol Yurt Dışı Tutuklu Sanık Mahkeme Heyeti Uyuşturucu Kaçakçısı 


- Büyükçekmece’de 2 yıl önce Ergenekon Davası’nın gizli tanığı İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç’un cip ile ışıklarda durdukları sırada ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada tek tutuklu sanık Orhan Ünğan, 5 ay önce bir milyon TL kefalet ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verilmişti ancak savcının itirazı üzerine tekrardan tutuklanan Orhan Üngan, bu kez 500 bin TL kefalet ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Ergenekon davasının gizli tanığı olan uyuşturucudan sabıkalı İranlı işadamı Naci Şerifi Zindaşti’nin (Naji Sharifi Zindashti) kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç’un öldürülmesine ilişkin davada 1 tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma tutuklu sanık Orhan Ünğan katılırken avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu içinde yasada öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukta geçen süreye göre tutuklamadan beklenen kaçma şüphesinin bertaraf edilmesine ilişkin amacın adli kontrol tedbiri uygulanması sureti ile giderilebileceğinin aktardı. Sanık Orhan Ünğan’ın 500 bin TL kefalet ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar veren heyet, ayrıca sanık Ünğan’ın her gün adresine en yakın karakola imza atmasını da kararlaştırarak davayı erteledi.
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