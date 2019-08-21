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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
500 aracın içinde bulunduğu otoparkın depo kısmında korkutan yangın

500 aracın içinde bulunduğu otoparkın depo kısmında korkutan yangın

deponun yanmasından görüntüler

Polis Güvenlik Önlemi İtfaiye Eri Polis Ekipleri Trol 

-itfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntüler
-otopark ve içinde bulunan araçtan görüntüler
-itfaiye ve polis ekiplerinden görüntüler
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da yaklaşık 500 aracın içinde bulunduğu otoparkın deposunda yangın çıktı. Yaklaşık 20 itfaiye erinin müdahalesi soncunda araçlara sıçramak üzere olan yangın kontrol altına alındı. Yangın içinde yaklaşık 500 otomobil bulunan Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi Yediemin otoparkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre otoparkın depo kısmında bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri depoda başlayan yangını araçlara sıçramadan kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Otoparkın deposu kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
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