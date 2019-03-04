50 yıllık mayadan kefir üretiyor İzle

-Kefir görüntü

-Kefir ikram edilirken

-Kırtay röp.

-Müşteri röp.



( MUĞLA - ÖZEL) MUĞLA



- Marmaris’te yaşayan Kamile Kırtay Kafkasya’dan gelen 50 yıllık kefir mayasıyla kefir yapıyor. Kırtay ürettiği kefiri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Marmaris’te yaşayan Kamile Kırtay 50 yıllık bir geçmişe sahip, Kafkasya’dan gelen kefir mayasıyla kefir üretiyor. Kırtay yaptığı doğal ev yapımı kefiri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Kefir mayasını Selanik’te yaşayan büyüklerinden kendilerine ulaştığını belirten Kırtay, “Doğal ev yapımı kefir yapıyorum. Yaptığım kefirin mayası elli yıllıktır. Kafkaslardan, Selanik’te olan anneannemlere geliyor kefir mayası. Yaklaşık on yıldır da ben yapıyorum. Günde en fazla on beş litre sütten yapabiliyorum. Daha fazlasını yapamıyorum, anca yetişiyorum. Bende olan kefir tanelerini özel rahatsızlığı olan kişilere de dağıttım. Sağlıklı bir içecek olduğu için kendileri yapıp içsinler diye. Bazı arkadaşlarım çocukları için benden kefir alıyorlar. Sade olarak içen çocuklar da var ama içmeyen çocuklar da var. İçmeyen çocuklara meyvelerle süsleyip veriyorlar. Çocukların o şekilde tüketmesini sağlıyorlar.” dedi.

Kırtay’ın ürettiği kefir tüketiciler tarafından rağbet görüyor.

