Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
50 yıllık evli çift aynı anda bıçak altına yattı

50 yıllık evli çift aynı anda bıçak altına yattı

Prof. Dr. Mehmet Halil Andaç röportaj

Hastalık Kalp Ameliyatı Hastane Kalp Hastası Ameliyat 

-Nurata Zengin röportaj
-Çiftten detaylar

( BURSA -ÖZEL)- Artvin’den gelip Bursa’da hayata tutundular BURSA

- Artvinli 50 yıllık çift, Bursa’da aynı anda açık kalp ameliyatı olarak sağlıklarına kavuştu. Artvin’de yaşayan kalp hastası Efrettin ve Nurata Zengin çifti, anjiyo için gittikleri hastanede 4 damarının tıkalı olduğunu ve ameliyat olmaları gerektiğini öğrendi. Yaptıkları araştırmalar sonucu Bursa’daki özel bir hastanede tedavi olmaya karar veren 50 yıllık çift, aynı anda açık kalp ameliyatı oldu. Yaşlı çift eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken başarılı geçen ameliyat sonrası konuşan 63 yaşındaki Nurata, ’’Eşim 25 yıldır kalp hastasıydı. Benim de iki buçuk senedir kalbim hasta. Çok korkuyordum. Kalp durumumu görünce daha da çok korktum. Doktorumuz on üç yıl önce bir hastasını tedavi etmiş, kızımın amcasını... Günde iki paket sigara içiyor. Onun iyi olduğuna hayret ettim. Beni o doktora götürün dedim. Hemen buraya geldim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Beni ve eşimi bu hastalıktan kurtardı’’ dedi.
Ameliyatı yapan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Halil Andaç, ’’Hastalarımız bize dört gün önce bir meslektaşımızın randevulu hastası olarak geldiler. Yapılan incelemelerde her iki hastamızda da çoklu damar hastalığı keşfedildi. Her ikisine de aynı gün ve aynı saatte iki farklı odada ekip arkadaşlarımızla beraber çoklu bypass cerrahisi uyguladık. İki hastamız da gayet iyi durumda. Bir iki gün içerisinde taburcu edeceğiz. Kalp cerrahisi Türkiye’de ve Bursa’da oldukça yoğun gerçekleşen bir cerrahi. Bu cerrahi operasyonun esprisini de aynı anda çiftimizi ameliyata almakta bulduk. Sanıyorum bu üç ya da dördüncü örnek oluyor. Tabii cerrahi olarak bir farklılık olmasa da duygusallık kısmı var" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı