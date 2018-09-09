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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
50 yıllık ağaç şiddetli dolu yağışı sonrası yerinden söküldü İzle

50 yıllık ağaç şiddetli dolu yağışı sonrası yerinden söküldü İzle

Tavanı çöken ve tamponu düşen araçtan görüntü

Bild Kamera Dolu Yağışı Yağan 

-Vatandaş kamera görüntüsü
-Belediye ekiplerinin çalışmaları
-Vatandaş röp
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Güngören’de şiddetli dolu yağışı sonrasında 50 yıllık ağaç yerinden söküldü. Bulunduğu alan üzerinde araçların üzerine devrilen asırlık ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla parçalara ayrılarak kaldırılırken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Olay, saat 17.00 sıralarından Güngören’de bir otopark’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul’da öğle saatlerinde şiddetli yağan dolu Güngören’de bir otopark alanında bulunan 50 yıllık ağacı yerinden söktü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yerinden sökülen ağaç otopark alanında bulunan 2 aracın üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle bir aracın tamponu düştü diğerinin ise tavanı çöktü. Durumu gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olayda şans eseri araç içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Belediye ekipleri asırlık ağacı parçalara ayırarak kaldırdı Güngören Belediyesine bağlı ekipler olay yerine gelerek ağacın önce büyük dallarını ayırdı ardından parçalara böldü. Asırlık ağacın devrildiği araçlar otopark ve belediye ekiplerinin yardımıyla otopark içerisinde başka bir yere taşındı. Belediye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından 50 yıllık ağacı belediye aracına yükleyerek kaldırdı. “Olay doludan dolayı oldu” Olayın görgü tanıdığı Yücel Angın, “ Biz içeride oturuyorduk, dışarıya bir çıktık ağaç yerinden sökülmüş. Allahtan çevrede kimse yoktu. Ağaç devrildiği zaman bir aracın üzerine düşmüş o aracında tavanı çöktü. Yine aynı şekilde arabamızın önü düştü. Doludan dolayı oldu, şans eseri çevresinde kimse yoktu. Tavanı çöken aracı kaldırıp kenara aldık sonra belediyeden ekipler geldi. Ağacı parçalara bölerek kestiler ardından arabaya yükleyip götürdüler” şeklinde konuştu.

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