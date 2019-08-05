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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
50'ye yakın işçi maaşlarını alamadıkları iddiasıyla eylemde

50'ye yakın işçi maaşlarını alamadıkları iddiasıyla eylemde

-İşçilerden detaylar

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--Genel detaylar

( İZMİR ) - İZMİR

- İzmir’in Çiğli ilçesinde 50'ye yakın inşaat işçisi, iddialara göre çalıştıkları bir inşaat firmasından 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle aileleriyle toplanarak eylem yaptı. Çiğli ilçesinde, maaşlarını alamadıklarını iddia eden 50'ye yakın mağdur inşaat işçisi firma sahibine tepki gösterdi. İşçilerin eylemine aileleri de katıldı.
İşçiler, sıkıntıda olduklarını ifade ederek, devlet yetkililerinden yardım talep etti. Mağdur işçilerden Maşallah Arslan, "Bizler alın teriyle çalışan inşaat işçileriyiz. Buradaki çoğu işçi gurbet işçisidir. Ailelerin geçimini sağlamak için çok uzaktan gelmiş hasret çeken eşler, babalar ve çocuklarız. Evlerimize 3 aydır para gönderemiyor kiralarımızı dahi ödeyemiyoruz. İnşaat sahibi, taşeronumuza para vermediği için bizde paralarımızı alamıyoruz. Bizler bu inşaatın yapımında çalıştık alın terimizi sarf ettik; ama haksız yere paramızı ödemiyor ve haksızlık yapıyor" dedi.
İşçiler, inşaat alanında basın açıklaması yaptıktan sonra sloganlar atarak olaysız bir şekilde polis eşliğinde dağıldı. (AE-HG-
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