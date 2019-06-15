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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
50 yaşında üniversite mezunu oldu Haberi

50 yaşında üniversite mezunu oldu Haberi

Vahit Şeker’in içeri girmesi ve şaşırması

Ölümsüz Hatıra Fotoğrafı Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Üniversite Mezunu 

-cübbe giymesi
-diplomasını Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’dan alması
-Milli Eğitim Müdürü ile Röportaj
-Vahit Şeker ile röportaj
-şoförün kep atması

( YALOVA )- Milli Eğitim Müdüründen şoförüne sürpriz “kep” töreni YALOVA

- Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 50 yaşında üniversiteden mezun olan şoförü Vahit Şeker için kurumda sürpriz bir kep töreni düzenledi.
Müdürü tarafından çağrılan şoför odaya girdiğinde bu sürpriz karşısında şaşırdı. 19 yıldır Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan Vahit Şeker, aynı anda Anadolu Üniversitesi’nde ev ekonomisi eğitimi alıyordu. Şeker, 2018/2019 eğitim öğretim yılında mezun oldu. Açık öğretim programlarında mezuniyet töreni gerçekleştirilmediği için Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun devreye girerek şoförü için kurumda sürpriz bir tören hazırlanmasını istedi. Müdürlük personeli de tam bir gizlilik içerisinde çalıştı. Önce cüppe ve kep hazırlandı. Ardından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından verilen diplomanın temsili kopyası yapıldı. Bütün hazırlıklar tamamlandığında ise Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’un şoförü Vahit Şeker, “Müdür seni bekliyor” denilerek salona çağırıldı. Her şeyden habersiz salona giren Şeker, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Müdür Tosun ve kurum çalışanları Şeker’i mezuniyet cübbesi ve diploma ile karşıladılar. Düzenlenen sürpriz tören karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Şeker’e önce cübbesi giydirildi, ardından da Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından diploması verildi.
Şeker daha sonra kepini havaya attı. Müdür Tosun şoförünü tebrik ederek, “Bizim şoför arkadaşımız bu yaşta eğitimin devam edebileceğini bize gösterdi. 2 yıllık üniversiteyi tamamladı. Arkadaşımıza sürpriz bir kep töreni düzenledik. Biz eğitimini 4 yıla tamamlamasını istiyoruz. Kardeşimizin bir çocuğu üniversiteyi bitirdi. Bir çocuğu ise bu yıl başlayacak. Kendisi de bir çocuğu üniversiteye başlarken mezun oldu. Kendisini yürekten tebrik ediyorum” dedi.
Duygularını dile getiren Vahit Şeker, “Arkadaşlarımız böyle bir töreni bize uygun görmüşler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Üniversiteyi bitirdik. Eğitim yaşı yok. Benim bir çocuğun üniversiteden geçen yıl mezun oldu. Bir çocuğum ise bu yıl üniversiteye başlayacak” diye konuştu.
Törende kurum personelleri de Vahit Şekerle hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdiler.
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