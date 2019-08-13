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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
50 torun sahibi 107 yaşındaki Kemal Dede'nin bayram sevinci İzle

50 torun sahibi 107 yaşındaki Kemal Dede'nin bayram sevinci İzle

107 yaşındaki dedenin çocukları ve torunlarına elini öptürmesi

Gölgeli 

-Bayramlaşma
-Aileden genel detaylar
-107 yaşındaki Kemal Türeli Röp.
-Kemal Türeli’nin oğlu Nevzat Türeli Röp.

( MUŞ ) - 107 yaşındaki Kemal Türeli, uzun süre kayıtlarda kadın olarak göründüğü için askerliğini yapamamış MUŞ

- Muş’ta 10 çocuk ve 50 torun sahibi 107 yaşındaki Kemal Türeli’nin çocuk ve torunları bayramı kutlamak için sıraya girdi. 107 yaşındaki Kemal Türeli, uzun süre kayıtlarda kadın olarak göründüğü için askerliğini yapamamış. Merkeze bağlı Donatım köyünde yaşayan 107 yaşındaki Kemal Türeli, çocuk ve torunlarıyla birlikte yeni bir bayrama kavuşmanın sevincini yaşadı. Evinin bahçesinde çocuk ve torunlarıyla bir araya gelen Türeli, çocuk ve torunlarıyla bayramlaştı. 107 yaşındaki Kemal Türeli, 5 kız, 5 erkek olmak üzere toplam 10 çocuğunun ve 50 torun sahibi olduğunu söyledi.

Kemal Türeli’nin oğlu Nevzat Türeli ise babasının 107 yaşında olduğunu ifade ederek, “Muş’un Donatım köyünde ikamet etmekteyiz. Annem yaklaşık 3 yıl önce vefat etti. Babam da onun vefatıyla biraz çöktü yoksa daha dinçti. Annemi çok seviyordu ve çok bağımlıydı. Babam genellikle akşamları erken saatlerde yatıp sabahları da erken uyanır. Evin etrafındaki gölgeliklerde oturarak ibadetini yapar ve torunları ile zaman geçirir” dedi.
“Babam uzun süre kayıtlarda kadın olarak göründüğü için askerliğini yapamamış” Babasının kaydının kadın olarak göründüğünü ve bu sebepten dolayı askerliğini yapamadığını kaydeden Nevzat Türeli, “Babam, Batman’ın Sason ilçesine bağlı Karayol köyünde dünyaya gelmiş. Bu köy şehre çok uzak ve amcasının yanında ikamet ettiği için kaydı bir kız üzerinde devam etmiş. Askerliğini de o yüzden yapamamış. Babam belli bir yaşa geldikten, çocukları da olduktan sonra onları kaydetmek için müracaat ettiğinde yaşı da geçtiğinden dolayı kayıtlarını sonradan aldırmış. Askerliğini yapamamasının sebebi bir kız kimliği üzerinden devam etmesi” diye konuştu.

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