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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
50 metrelik düğün takısı görenleri şaşkına çevirdi

50 metrelik düğün takısı görenleri şaşkına çevirdi

50 metrelik takının salona girişi,

Uzunlu Düğün Takısı İlginç Görüntü Asker Eğlencesi Toplu İğne 

-takının gelinle damadın etrafında döndürülmesi,
-damada ayva yedirilmesi, detaylar.

( KASTAMONU )- Damada altın yerine ayva taktılar KASTAMONU

- Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir düğünde çiftin arkadaşları tarafından toplu iğne ile birleştirerek yaklaşık 50 metre uzunluğunda paralardan oluşan takı, görenleri şaşkına çevirdi. İnebolu’ya bağlı Dikili Köyünde ikamet eden Hande Sedef ve Hakan Altun çiftinin düğünde ilginç bir takı olayı yaşandı. Çifttin arkadaşları tarafından toplu iğne yardımıyla birleştirilen paralar, yaklaşık 50 metre uzunluğuna ulaştı. Düğünde takı merasimine geçildiği esnada çiftin arkadaşları, 50 metre uzunluğundaki para takısını çifte takmak istedi. Görenleri adeta şaşkına çeviren takıda gelin ve damat zor anlar yaşadı. Uzun kuyruk oluşturarak çiftin arkadaşları tarafından salona getirilen para takısı, gelin ile damada takılmak istendi. Fakat para takısının çok uzun olması nedeniyle paralar çiftin etrafında döndürüldü. Para takısının arasında kalan çift, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Salonda büyük alkış alan bu ilginç görüntü sonrası damat ve gelin, paraların arasında kayboldu. Takı merasiminin ardından damadın boynuna ayva asıldı. Takı merasiminin ardından düğüne katılanlarla çiftin arkadaşları, çiftetelli oynayarak bu mutlu günlerini kutladılar. Daha sonra damadın yakın arkadaşının asker eğlencesi yapılarak vatani görevini yapmak üzere askere uğurlandı.
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