50 metre yüksekte namaz



- Tekirdağ’ın Süleymanaşa ilçesinde devam eden katlı otoparkında çalışan vinç operatörü öğle ezanı okununca vinci kıbleye çevirerek, 50 metre yükseklikte namazını kıldı. Vatandaş önce intihar girişimi sandı ama gerçek sonradan anlaşıldı. Edinilen bilgiye göre eski belediye binasının bulunduğu Tuğlalı Park’ta yapımı devam eden Süleymanpaşa yerealtı otopark inşaatında operatörlük yapan şahıs, metrelerce yükseklikteki vincin üzerinde namaz kıldı. Önce vinci kıble yönüne çeviren operatör daha sonra hazırlığını yaparak ezanından okunmasıyla birlikte öğle namazını kılmaya başladı.

Gökyüzünde namaz kıldı Namaz vakti çalıştığı kabinden çıkan vinç operatörünün, yerden yaklaşık 50 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kılması, yürekleri ağza getirirken, bazı vatandaşlar olayı intihar sandı. Öğle namazını kılan operatör daha sonra vinci eski haline çevirerek çalışmasına devam etti. (HLD-

