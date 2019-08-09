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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
50 hektarlık orman yangında zarar gördü

50 hektarlık orman yangında zarar gördü

EKİPLERDEN DETAYLAR

Bolat Ormanlı Orman Yangını Helikopter Trol 

-VALİNİN BİLGİ ALMASI
-ALEVLERDEN DETAYLAR
-VALİNİN AÇIKLAMASI

( BURSA )- sabotaj iddiaları araştırılıyor BURSA

- Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol alınırken, bölgede incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, 50 hektarlık alanın etkilendiğini söyledi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Selimiye Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Havanın rüzgarlı olması sebebiyle kısa sürede büyüyen yangına 5 helikopter, 17 arazöz, iş makineleri, AFAD ve diğer kurtarma ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, bölgede incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın'dan son durumla ilgili bilgi aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, "Orman bölge müdürlüğü ekipleri, AFAD ve diğer kurumlarımız yangına zamanında müdahale etti. Şu anda 17 ekibimiz yangının bulunduğu alanı çevrelemiş durumda. Yangının çıkışına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Orhaneli Çivili'de meydana gelen yangınla alakalı ekiplerimiz araştırma yapıyor. Oradan bir sonuç alındığı takdirde paylaşacağız. Şu an burası için bir şey söylemek erken. Meşe ve kızılçam ağaçları zarar gördü" dedi.

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