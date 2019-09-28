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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
50 düzensiz göçmen yakalandı - TEKİRDAĞ

50 düzensiz göçmen yakalandı - TEKİRDAĞ



: - Gözaltından görüntüler - Organizatör olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 50 düzensiz göçmen yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM otoyolundaki dinlenme tesisinde 5 aracı durdurdu.Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan, İran, Bangladeş ve Suriye uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.Ekipler, organizatör olduğu iddia edilen 5 sürücüyü gözaltına aldı.Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İran Akalan Yurt Dışı Dinlenme Tesisi Trol 

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