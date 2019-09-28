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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
50 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

50 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Göçmenlerden detaylar Çanakkale 'de 50 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.Yasa dışı geçişleri önleme çalışmalarını sürdüren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü kırsalında, seyir halindeki 34 ZDJ 20 plakalı minibüsü durdurdu.Araçta yapılan aramada, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.Jandarmanın yaptığı araştırmada, minibüsün Y.B'ye ait olduğu ve bu kişinin yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlendi.Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarma Akalan Nani Akkale 

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