50 bin konutluk Kuzey Şehirde kura heyecanı Haberi

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Türkiye'nin en büyük konut projesi olan, Gaziantep'te 8,5 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilen projenin 1. etabında, yapımı tamamlanan 913 konut kurayla hak sahipleri belirlendi. TOKİ tarafından Gaziantep'te 50 bin konutluk Kuzey Şehir projesi, Mahalle kurgusunda geleneksel kent dokusunun elde edildiği, Yaklaşık 200 bin kişinin yaşayacağı Kuzey Şehir'in birinci etabında bulunan 913 konut için Şahinbey Spor Salonunda kura çekimi töreni düzenlendi.

Törende konuşan TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, Gaziantep'e hayırlı olmasını dileyerek, ismi çıkmayanların üzülmemesini daha çok konut dağıtacaklarını söyledi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak kira fiyatlarının düşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, Kira fiyatlarından herkesin rahatsız olduğunu ve bunun farkındayız. Bunun çözümü için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Bir yandan kendi öz kaynaklarımızla konutlar yapıyor, bir yandan ise TOKİ ile iş birliği içinde Kuzey Şehir projesini başlattık. Bu proje şehrimiz açısında çok önemli” dedi.

Önceliğin engelli ve emeklilere verildiği kurada, vatandaşlar başvuruda bulunduğu 2+1, 3+1 ve 4+1 yapılan kurayla evlerine kavuştu. İsmi çıkan bazı hak sahipleri gözyaşlarına hakim olamazken, salonda isminin çıkmasını bekleyen bazı vatandaşların ise kuran okudu. (LO-SD-

