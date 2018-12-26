-Şeyhlerin konuşması

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( ERZURUM ) 5 yıllık "kan davası" barışla sonuçlandı-6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kan davası barışla sonuçlandı-İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz da hayatını kaybetmişti ERZURUM - Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal beldesinde yaşayan Yazan ve Durmaz aileleri arasında 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir kişinin öldürülmesiyle başlayıp bu zamana kadar toplamda 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kan davası barışla sonuçlandı. Karaçoban ilçesi Kopal beldesinde yaşayan Yazan ve Durmaz aileleri arasında 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir kişinin öldürülmesinin ardından kan davası başladı.

Daha sonra 2 kişi daha çıkan çatışmalar sırasında öldü. Son olarak 24 Haziran seçimleri sırasında iki taraf oy kullanmak üzere gittikleri okul bahçesinde karşılaştı ve çıkan silahlı çatışmada İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan Ailesi'nden Agit Yazan öldü, 3 kişi de yaralandı. Çatışmadan bir gün sonra, Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul'dan Erzurum'a giderken, Erzincan'daki dinlenme tesisinde silahla vurularak öldürüldü. 5 yıl önce başlayan ve şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kan davası nedeniyle en büyük mağduriyeti iki tarafın çocukları yaşadı. Aileler arasında süren husumetten dolayı yaklaşık 100 kişi ilçeden göç etmek zorunda kalırken, Yazan ailesinden 200 kişi ise Kopal beldesine 5 kilometre uzakta bir mezrada yaşamaya başladı.

Uzun bir süre çadırlarda yaşayan aile ardından kendi yaptıkları evlere geçti. Yazan ailesinin mensupları Kopal ve Karaçoban ilçelerine güvenlik gerekçesiyle gidemez oldu. Köyde yaşayan okul çağındaki 30 çocuk ise son yaşanan olaylardan dolayı bu yıl eğitim- öğretime başlayamadı. Lise çağındaki 9 çocuk İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleriyle Erzurum merkezde yatılı okullara yerleştirilirken ilk ve ortaokul çağındaki 21 çocuk ise taşımalı eğitimde güvenlik sorunu yaşanacağı için mezrada kaldı, okula gidemedi. Bunun üzerine Kaymakamlık harekete geçti ve çocuklar için mobil okul kurulmasını sağladı. Kopal beldesi Gedikli mezrasında yaşayan 21 öğrenci AFAD tarafından kurulan konteynırda geç de olsa ders başı yaptı. Kan davası nedeniyle mezradan ayrılamayan Yazan ailesinin ihtiyaçları ise jandarma tarafından karşılanıyor. “Kan davası barışla sonuçlandı” Erzurum Valisi Okay Memiş, Karaçoban Kaymakamı Yusuf İzci, Karaçoban’ın kanaat önderleri, şeyhler ve iki aile büyüklerinin devreye girmesiyle aileler camide düzenlenen barış töreniyle husumeti sona erdirdi. Dualar eşliğinde iki ailenin üyeleri barış yemini ederek Kur’an-ı Kerim altında geçtiler. Yemin töreninden sonra aile fertleri tokalaşarak barıştılar.

