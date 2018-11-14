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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
5 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı - KOCAELİ

5 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı - KOCAELİ

- Adliyeye sevk Kocaeli 'de, 5 yıldır aranan firari hükümlü yakalandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2007'de Bitlis'in Ahlat ilçesinde, "yaşı küçük kıza cinsel istismarda bulunma, alıkoyma ve tehdit etme" suçlarından hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan A.T'nin (53), Çayırova ilçesinde yaşadığını tespit etti.Şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, saklandığı evde yakalandı.A.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Bu arada 2013 yılından bu yana aranan şüphelinin, Gebze ilçesinde "bilişim suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği de belirtildi.

Küçük Kız Cinsel İstismar Firari Hükümlü Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

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