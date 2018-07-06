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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
5 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı - ADANA

5 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı - ADANA

- Cinayet zanlısının emniyetten çıkarılması - Adana Emniyet Müdürlüğü Binası - Adana Adalet Sarayı binası Adana ’da 5 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandıADANA (AA) - Adana ’da, kasten adam öldürme suçundan 17 yıl 7 ay hapis cezası alan hükümlü 5 yıl sonra yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki kahvehanede bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili "kasten adam öldürme suçundan" 17 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası alan İbrahim Şahinoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.Yaklaşık 5 yıldır aranan Şahinoğlu, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde olabileceğini bilgisi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi.Polis, hükümlüyü sokakta yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahinoğlu, cezaevine gönderildi.​

Silahlı Kavga Kahvehane Hapis Cezası Nayet Zanlısı Cinayet 

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