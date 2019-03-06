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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
5 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki kadın için kazı çalışmaları başlatıldı

5 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki kadın için kazı çalışmaları başlatıldı

Kepçe traktör kazı çalışmalarından detay

Yaşlı Kadın Jandarma Irak 

-Jandarmalardan detay
-Kayıp kadının fotoğrafı

( UŞAK )- Uşakta iş makineleri ceset arıyor- Kanının oğluna ve gelinine gözaltı UŞAK

- Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Susuz köyünde 2014 yılında kaybolan ve bulunamayan Hacer Cengiz (83) olayında yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan flaş gelişmede Cengiz’in oğlu ve gelini gözaltına alındı. Kadının öldürüldüğünden şüphelenilirken Susuz Köyü kırsalında jandarma gözetiminde iş makinaları ile ceset arama çalışmaları başlatıldı. 13 Şubat 2014 yılında Susuz köyünde meydana gelen olayda kendisinden yaklaşık 45 gün haber alınamayan ve bir anda ortadan kaybolan Cengiz’i bulmak için adeta tüm şehir seferber olmuş jandarma ve AFAD tarafından kurulan ekipler ile yaşlı kadın her yerde aranmıştı. Yaklaşık göletlerde botlarla dahi yaklaşık 2 ay boyunca aranan yaşlı kadın hiçbir yerde bulunamamış ve arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Soruşturmanın peşini bırakmayan jandarma ekipleri ise bugün yaşlı kadının oğlu E.M.C., ve gelini L.C.’yi gözaltına aldı. Ardından ekipler Susuz köyü kırsalındaki tarlalarda iş makinaları ile kazı çalışması başlattı. Alınan bilgilerde ekiplerin yaşlı kadının cesedini aradıkları öğrenildi. Bölgedeki kazı çalışmaları halen devam ediyor.
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