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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
5 yaşındaki Yiğit’in gözyaşları Atatürk için aktı

5 yaşındaki Yiğit’in gözyaşları Atatürk için aktı

Törenden görüntüler

General Saygı Duruşu Sivil Toplum Öğrenciler 

-Yiğit Taha Berk'ten detay
-Atatürk anıtından görüntüler
-Genel detaylar
-fotoğraf

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir’de 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de Atatürk’ün ölümünün 81’inci yılında düzenlenen anma törenleri sırasında 5 yaşındaki Yiğit Taha Berk, siren sesleri arasında saygı duruşunda bulunurken gözyaşlarını tutamadı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı.
Ardından saat 9.05'de sirenler ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun akabinde İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ün kendi sesinden okuduğu “10'uncu Yıl Nutku” tören alanında bulunan katılımcılara dinletilirken anıtta bulunan bayraklar yarıya indirildi. Saat 9.05’te çalan sirenler sırasında saygı duruşunda asker selamı ile duran 5 yaşındaki Yiğit Taha Berk, duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan törene; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Dr. Aslan Kabukçuoğlu, askeri ve mülki erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

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