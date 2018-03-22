5 yaşındaki çocuk 'öldülerek' diyerek telefon açmış... Kız isteme husumetinde 5 kişinin öldüğü köyde üzüntü hakim Haberi

-- Tolga Tuncay ile röportaj

-- Uğur Esen Tuncay'ın feryadı, gözyaşı dökmesi

-- Olayların yaşandığı yerlerden detay



( SİVAS - HD) 5 yaşındaki çocuk "öldülerek" diyerek telefon açmış... Kız isteme husumetinde 5 kişinin öldüğü köyde üzüntü hakim- Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de kız isteme mevzusundan husumetli bulunduğu aileden 3 kişi ile, bakkalda bulunan 2 kişinin öldürüldüğü olayda 5 yaşındaki Cennet Tuncay'ın annesine telefonda 'Öldüler, yatıyorlar' diyerek bilgi verdiği ortaya çıktı SİVAS



- Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de kız isteme mevzusundan husumetli bulunduğu aileden 3 kişi ile bakkalda bulunan 2 kişinin öldürüldüğü olayda 5 yaşındaki Cennet Tuncay'ın annesine telefonda 'Öldüler, yatıyorlar' diyerek bilgi verdiği ortaya çıktı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esen ailesinin kızları Pınar Ezgi Esen'e 6 yıldır aşık olan 28 yaşındaki Fırat Yurdakul, akşam saatlerinde Esen ailesinin evini pompalı tüfekle bastı. Burada Pınar'ın babası Tarık, anneannesi Cennet ve dedesi İbrahim'e ateş açan Yurdakul, aileyi katletti. Daha sonra evden uzaklaşan Yurdakul, köydeki bakkal dükkanına gelerek bakkal sahibi Celal Koral ve oğlu 22 yaşındaki Taylan Koral'dan para ve alkol istedi. Burada çıkan tartışma sonucu Yurdakul, baba ile oğlunu da yanında bulunan pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası Celal Koral'ın otomobilini gasp eden Yurdakul köyden ayrıldı. "Öldüler, yatıyorlar" Olay sonrası Cennet Esen'in Adana'da yaşayan kızı Uğur Esen Tuncay annesini telefonla aradı. Çalan telefonu evde bulunan 5 yaşındaki Cennet açtı. Annesinin dedesini ve anneannesini telefona istemesi üzerine küçük kız evdekilerin öldüğünü söyledi.



Daha sonra durum jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri evde bulunan 3 kişinin ve bakkalda bulunan 2 kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri de Fırat Yurdakul'u yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Yurdakul'un kullandığı aracın Kahramanmaraş ilinin girişindeki Plaka Tanıma Sistemi'nde tespit edilmesi üzerine il girişi ve çıkışları kapatıldı. Polis ekiplerinden kaçan Yurdakul'un aracını polis ekipleri ateş edip durdurarak yakaladı. Şüpheli Kahramanmaraş'taki işlemlerinin ardından Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderildi. Köyde üzüntü hakim Katliamın yaşandığı köyde ise üzüntü hakim. Jandarma ekiplerinin köydeki bekleyişi sürerken, acılı Esen ailesine taziyet ziyaretleri sürüyor. Olaydan evdeki çekyatın arkasına saklanarak kurtulan 5 yaşındaki Cennet'in annesi Uğur Esen Tuncay, "Göz göre göre ölüme gittiler. Kanları duvarda duruyor daha onu da öldürsünler içeri de sevgi için yapılmadı bu o da ölsün nefes almasın. Ağabey, anne, baba hanginize yanacağım ben. Hiç mi vicdanı yok bunun. Göğsünü geriyor videolarda polisin önünde göğsünü gererek yürüyor. Pişman bile değil. Böyleleri çıkmasın çıkacak yeğenimi de öldürecek. Hala '30 sene sonra çıksam alacağım onu' diyor. Benim yeğenim de hala gözü çıkarmasınlar onu çıkmasın çürüsün orada evimizi açtık ekmeğimizi verdik ciğerinden yan Fırat" diyerek gözyaşı döktü. Acılı evladı yakınları sakinleştirdi. "Kızım saklanmasaydı onu da öldürürdü" Küçük Cennet'in babası Tolga Tuncay olayın üç gündür devam ettiğini belirterek, "Tarık ağabey köye gelmeden önce tehdit edildiğiyle alakalı Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu. Zaten bunlar telefon kayıtlarında mevcuttur çıkar. Kayın babam, kavınvalidem, kaynım üçü ve benim küçük kızım Cennet 5 yaşında ninesini ve dedesini çok sevdiği için hep beraber geldiler. Biz de mevzuyu bildiğimiz için sürekli telefon açıyoruz bir sıkıntı var mı diye. 'Yok' dedi.

'Ben burada köye girmeden jandarmaya da bilgi verdim' dedi olayla ilgili konuştuk. Ninesi ve dedesi balkonda benim küçük kız için salıncak kuruyor. Telefonla görüşüyorlar. Akşam 9 gibi eşim annesini arıyor merak ettiği için benim küçük kızı telefonu açıyor. 'Öldüler diyor yatıyorlar' diyor. Bilmiyor tabi çocuk o da çekyatın arkasına saklanmış kurtulmuş. Biz de Adana'dan 156 jandarmadan buradaki jandarmanın telefon numarasını aldık. Köy yayla köyü olduğu için kimse duymamış oradan jandarmaya bilgi verdik. Küçük kızım saklanmazsa bu kadar adamı öldüren onu da öldürürdü" diye konuştu.

Öte yandan, olay sonrası katliama şahit olan Cennet'in Adana'ya teyzesi Pınar Esen'in yanına gönderildiği öğrenildi. Olayda ölenlerin cenazelerinin yarın Ortaköy'de defnedileceği belirtildi.

