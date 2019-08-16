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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu

5 yaşındaki çocuk kahvaltı yaparken boğuldu

Morgdan detay

Hastane Cenaze Efes Küçük Çocuk Sağlık Ekipleri 

-Cenazenin alınması
-Cenazenin götürülmesi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ )- Elazığ'da Irak uyruklu 5 yaşındaki Saut, yemek yediği sırada nefes borusuna kaçan lokması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti ELAZIĞ

- Elazığ’da 5 yaşındaki çocuk kahvaltı sırasında nefes borusuna kaçan lokması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Sokakta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ailesiyle birlikte kahvaltı yapan 5 yaşındaki Kutada Eymen Saut'un nefes borusuna lokması kaçtı. Durumu fark eden aile sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, küçük çocuğu solunumu durmuş bir şekilde ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne yetiştirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saut'un cansız bedeni, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından babası Eymen Suut Rahim ve yakınları tarafından alındı. 5 yaşındaki Saut'un cenazesi Asri Mezarlığın'da defin edildi.
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