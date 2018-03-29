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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
5 yaşındaki çocuk ırmakta boğuldu - KAYSERİ

5 yaşındaki çocuk ırmakta boğuldu - KAYSERİ

- Cenazeden detaylar - Acılı babanın amcası Cuma Kara ile röportajKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de 5 yaşındaki çocuk, Zamantı Irağı'nda boğuldu.Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Ramazan Kara, babası Mustafa ve 5 yaşındaki oğlu Umut Efe Kara ile tarlaya gitti.Ramazan Kara, traktörle tarlayı sürerken Umut Efe, babasına ait otomobilde uykuya daldı. Mustafa Kara, bir süre sonra tarlalarının yakınından geçen Zamantı Irmağı'nda taş toplarken suda çocuk cesedi göndü.Sudan çıkardığı çocuğun torunu olduğunu gören dede, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Umut Efe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Umut Efe'nin cenazesi, Pınarbaşı Merkez Cami'de kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında defnedildi. - Üçüz kardeşlerin sonuncusuyduRamazan Kara ve eşi Altun Kara, evlendikten 4 yıl sonra tüp bebek tedavisi gördüğü, bu yöntemle üçüz bebek dünyaya getirdiği, bebeklerden biri doğum sırasında, diğerinin 2 aylıkken hayatını kaybettiği, çiftin 8 aylık bir oğlu daha olduğu öğrenildi.Acılı babanın amcası Cuma Kara, AA muhabirine, "Üçüzlerden biri doğum sırasında, diğeri 2 aylıkken vefat etti. Bu da 5 yaşındaydı, vefat etti. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi. Allah, geride kalanlara sabır versin." dedi.

Üçüz Bebek Muhabir Cenaze Namazı Tüp Bebek Sağlık Ekipleri 

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