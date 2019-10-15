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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

ADALET SARAYI DIŞ GÖRÜNTÜSÜ

Polis Akalan Hapis Cezası Hırsız Polis Ekipleri 

-ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GİRDİRİLMESİ

( NEVŞEHİR ) - NEVŞEHİR

- Nevşehir’de 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından Acıgöl ilçesinde yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri kavşağında 5 yaşındaki R.E.M.’ye çarparak olay yerinden kaçan sahte plakalı otomobil Acıgöl ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Otomobilin sürücü koltuğunda oturan M.D.’nin polis ekiplerine kaza esnasında aracı 28 yaşındaki Mustafa B.’nin kullandığını belirtmesinin ardından Mustafa B. gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa B.’nin yapılan GBT taramasında Gemlik adli makamlarınca parada sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması, Eskişehir adli makamlarınca hırsızlık suçlarından arandığı ve toplamda 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (COŞ-AÖ-
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