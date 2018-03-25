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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
5. Van Balığı Şenliği

5. Van Balığı Şenliği



GÖRÜNTÜ DÖ - Festival alanının drone görüntüleri - Festival alanından ve katılımcılardan görüntüler - Halay çeken vatandaşlar - Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin konuşması - Vatandaşları balık ve ayran aşı ikram edilmesi - Edremit Belediyesi tarafından yaklaşan av yasağı dönemi öncesi "Ayran Aşı, Balık Başı" sloganıyla yapıldı - Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Çiçekli: - "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) İnşallah buraya geldiğinde kendisini sahilde gezdirecek ve diyeceğiz ki, 'Edremit'in artık Marmaris'ten, Bodrum'dan bir farkı yok. Edremit sahili, plajları, sahil kordonuyla çok güzel bir yer. Edremit artık terörle anılmıyor.' diyeceğiz"VAN (AA) - Van 'da Edremit Belediyesi tarafından "Ayran Aşı, Balık Başı" sloganıyla düzenlenen Van Balığı Şenliği'nin beşincisi yapıldı.Edremit Belediyesi, " Van Balığı" olarak anılan inci kefali için 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi sezonun beşinci ve son şenliğini düzenledi.
İlçedeki Kız Kalesi'nde düzenlenen , yoğun ilgi gördü. Şenlikte, katılımcılara 2 ton balık ile ayran aşı ikram edildi ve Van Gölü manzarasında halaylar çekildi.Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, şenlikte yaptığı konuşmada, bu yılki son festivali düzenlediklerini söyledi.

Van 'ın, Van Gölü'nden yeterince yararlanamadığını ama bu durumu değiştirmeye başladıklarını ifade eden Çiçekli, şunları kaydetti:"Deniz ile aramıza işgalciler duvar örmüştü ne yazık ki. 30 tane işgali yıkacağız dediğimizde, bize 'Kimler geldi kimler geçti, bunlar yapamadı da sen mi sahildeki bu işgalleri bitireceksin?' dediler. Biz de hakka, hukuka inandık ve 'hukuka uyanın hakkını, hukuka uymayanlara yedirmeyeceğiz ve adaletten şaşmayacağız.' dedik. Yüce Rabbim yüzümüzü kara çıkarmadı ve bir gecede yıktık. Sahil Projesi çalışmalarına başladık. Gayretimiz, Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimize teşriflerine yetiştirmek. İnşallah buraya geldiğinde kendisini sahilde gezdirecek ve diyeceğiz ki, 'Edremit'in artık Marmaris'ten, Bodrum'dan bir farkı yok. Edremit sahili, plajları, sahil kordonuyla çok güzel bir yer. Edremit artık terörle anılmıyor.' diyeceğiz."Çiçekli, 15 Nisan'da başlayacak olan av yasağına da işaret ederek, "15 Nisan'da başlayacak av yasağını çok ciddi bir şekilde takip edeceğiz. Balığımızın üremesi için bu süreci koruyarak geçireceğiz." dedi.

Kordon İnci Kefali Av Yasağı Festival Galler 

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