5 üniversite bitiren doktorun okuma azmi örnek oluyor

-çalışırken detaylar

-Ahmet Kartal ile röportaj

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( BURSA - ÖZEL - HD)- 7 üniversite gördü, 5’ini bitirdi BURSA



- Tam 5 üniversite bitiren doktorun okuma azmi herkese örnek oluyor. Bursa'da Ertuğrulgazi Aile Sağlığı Merkezi’nde doktorluk yapan 54 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ahmet Kartal’ın okuma azmi herkese örnek olacak türden. İlk Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ni kazanan Kartal, babasını kaybedince okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandıktan sonra hayat şartları dolayısıyla bir kez daha eğitim yarıda kalan Ahmet Kartal’ın eğitim mücadelesi devam etti. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Radyoloji Bölümü’ne kayıt yaptıran Kartal, bu bölümü tamamlayıp memur olarak iş hayatına adım atıldı. Memur olarak hayatını sürdürürken, ders çalışıp sınavlara hazırlanan Kartal, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanıp okuyarak hayalini kurduğu doktorluk mesleğine kavuştu. Bundan sonra da okumaya hep devam etti. “Üniversiteye girdiğim sırada babamı kaybettim” 1964 Van Erciş doğumlu olduğunu, ilk orta ve liseyi Hakkari Yüksekova’da okuduğunu dile getirerek hayat hikayesini anlatan Doktor Ahmet Kartal, “Fakat bizim yetiştiğimiz ortamda eğitim olanakları çok iyi değildi. Daha sonra kendi çabamla çalıştım ve Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni kazandım. Üniversiteye girdiğim sırada babamı kaybettim. O yüzden 1 buçuk yıllık eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni kazandım. Onu da bırakmak zorunda kaldım. Kendi kendime şunu düşündüm. Benim çalışıp da okumam lazımdı. O sırada Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Radyoloji Bölümü’ne kayıt yaptırdım. Onu bitirince Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde sağlık memuru olarak göreve başladım. Okumak isteğim içimde hep vardı. O sırada da Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ilk kez açılmıştı. Onu okudum ve bitirdim. Ondan sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım. Kendi çapımda sınavlara hazırlanıyordum. Bu 2 okulu da çalışarak okudum. Atatürk Üniversitesi’ni 2004 yılında bitirdim. Doktorluk hayallerim vardı. Ona kavuştum. İlk görev yerim Erzurum’du. Sonra Ankara’da ve en sonda Bursa’ya geldim. Bursa’ya geldikten sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü kazandım. Bu bölümü de zevkle okudum. Çünkü çok güzel bir bölümdü. Onu bitirdikten sonra sağlıkla ilgili sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü bitirdim” dedi.

Okulunu derece ile bitirdi En son okulu bitirdiğinde mezuniyet törenine davet edilmesini de anlatan Kartal, “Okulu belirli bir derece bitirenleri çağırıyorlardı. Anadolu Üniversitesi beni törenlere çağırdı. Diploma törenine katıldım, kep attım. Bundan sonraki okul okuma serüvenim devam edecek. Çünkü okumayı seviyorum. Zaten yüksek lisans öğrencisiyim fakat pasif durumdayım. Sağlık yönetimi ile ilgili bölümleri okumak istiyorum” diye konuştu.

Gençlere ideallerinin peşinden koşmalarını tavsiye eden doktor Ahmet Kartal, “Kesinlikle ideallerinin peşinde koşsunlar. Çalışsınlar gayret etsinler. Bazı insanlar bazı şeyleri 1 defada öğrenir, bazıları ise 2, 3 defada. Onu keşfetmeye çalışsınlar. Çalışmaları onların ileride başarılı olmaları sebep olacaktır” ifadelerini kullandı. İçinde okuma isteği olup da bir türlü cesaret edemeyen yetişkinlere de seslenen Kartal, “Okumanın yaşı yoktur. Öğrenmek her zaman en iyi idealdir. Bence ideallerin peşinde onlar da koşsunlar. Mesela ben doktor olmadan öncede uluslararası ilişkileri ile kamu yönetimini okumak istemezdim. Meslek olarak biraz imkanları kısıtlı. Alınan personel sayısı az. Ama doktor olduktan sonra o konulara ilgim vardı ve onları da okuyarak hayallerime kavuştum” dedi.

(SD-MŞ)

