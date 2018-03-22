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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'5. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu' - TİFLİS

'5. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu' - TİFLİS

"5. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu" - TİFLİS - Detaylar - Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren YazganGürcistan'da "5. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu"TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis 'te, Tiflis İvane Javakhişhvili Devlet Üniversitesi ile Akdeniz Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği "5. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu" başladı.
Programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile büyükelçilik yetkilileri, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Selçuk Kürşad Koca, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu Türk sanatçı ve akademisyenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ile Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün de (YEE) desteklediği sempozyumun açılış töreninde konuşan Yazgan, Türk ve Gürcü sanatçılar arasındaki işbirliğinin iki ülke ilişkilerine dinamizm kazandırdığını söyledi.

Yazgan, "Bu dinamizmin zaten Gürcistan ve Türkiye arasında her alanda hızla ilerleyen ilişkilerin devamına çok olumlu bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu ise Tiflis 'e, Türkiye'den 65 kişilik sanatçı ve akademisyen grubu ile geldiklerini söyledi.

Programda, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla üzerinde "57. Alayın torunları, Afrin'de şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor" yazılı pankart açıldı.Sempozyum kapsamında, Türk kültürünü tanıtıcı konferansların yanı sıra kişisel sergiler, çalıştaylar ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Açılış Töreni Öğretim Görevlisi Başkent Konferans Öğrenciler 

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