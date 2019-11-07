5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

-Taha Eğri'nin konuşması

-Hikmet Öksüz'ün konuşması

-Erol Özvar'ın konuşması

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( TRABZON )- Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar:- “Bilim adamlarının da diğer insanlar gibi sosyalleşmeye ihtiyacı var” TRABZON



- Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, bilim adamlarının da diğer insanlar gibi sosyalleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ile İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) işbirliği ile düzenlenen Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi’nde yapıldı. Daha önce Ankara, Konya, İstanbul ve Nevşehir’de gerçekleştirilen kongrenin bu yıl 5.'si Trabzon’da düzenlenirken, 2 gün sürecek olan kongrede dünyanın bir çok ülkesinden ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin hazırladığı 108 bildiri sunulacak. Kongrenin açılış konuşmasını yapan İlmi Etüdler Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Taha Eğri, İlmi Etüdler Derneği'nin 2002 yılında kurulduğunu belirterek derneğin akademik faaliyetler yürüten bir dernek olduğunu söyledi.



Daha sonra söz alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz de KTÜ’nün köklü bir üniversite olduğuna dikkat çekerek ”KTÜ, köklü kıdemli bir üniversite. Bugüne kadar 230 bin mezun vererek Türkiye’de hem iş dünyasında, hem akademide, eğitim dünyasında ve dünyanın dört bir tarafında insanlığa hizmet noktasında gayret sarf eden insanlığın emrinde bilimin emrinde dünya barışına katkı sunma amacını güden bir evrensel kurum” diye konuştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf da bugüne kadar 17 bin binin üzerinde yabancı öğrenciye burs verildiğini ifade etti.

Kongrede "Sosyal Bilimler Nasıl Çalışmalı?" konusu üzerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar tarafından bir sunum verilirken Özvar, bilim adamlarının da diğer insanlar gibi sosyalleşmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.



Özvar, “sosyalleşmenin olmadığı yerde bilimsel faaliyetlerin gelişmesini beklemek doğrusu biraz hayal olur. Bilim adamlarının da diğer insanlar gibi sosyalleşmeye ihtiyacı var. Bu tür organizasyonlar yeni gelişmekte olan yeni ilim sahasına intikal etmiş olan doktor adaylarının öğretim elemanları veya bilim insanı adaylarının en güzel sosyalleşebileceği ortamı temsil ediyor. Bu açıdan İlmi Etüdler Derneği'ni kutlamak isterim. İlmi Etüdler Derneği aslında ilim insanı namzetlerini bir araya getirmek suretiyle Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişmesine olağanüstü ölçüde katkıda bulunuyor” diye konuştu.

Kongre, ekonomiden tarihe sosyal bilimlerin her alanından bildiriler Türkiye’nin akademik birikimine katkı sunacağı belirtildi. Kongre hazırlıkları kapsamında kabul edilen 108 bildiri kongrede sunulmalarının ardından kitaplaştırılacağı belirtilirken kongreye 48 farklı ülkeden katılımcı hazır bulundu.



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