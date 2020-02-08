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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
5 tonluk konteyner ev sele böyle kapıldı

5 tonluk konteyner ev sele böyle kapıldı

Konteyner

Bild 

-Suda sürüklenen konteyner ev
-Ağaçların arasında giden konteyner ev
-Suların çekilmesinden sonra ağaçlara takılan konteyner ev
-Konteyner evin içi
-Konteyner evin içindeki sular

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’de 5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı Olay Çamlıyayla ilçesi Sarıkavak Mahallesi’nde yaşandı. Çamlıyayla ilçesinde, iki gündür devam eden ve metrekareye 250 kilogram düşen yağış, sele neden oldu. Sarıkavak Mahallesi'nde Necmettin Eker'e ait 5 tonluk konteyner evi, sel suları bastı. Necmettin Eker, ailesini dışarı çıkarıp bazı eşyaları da yanına alarak sel alanından uzaklaştı. Kısa süre sonra evinin sel sularıyla sürüklendiğini gören Necmettin Eker ise, 'Allah'ım yardım et' diyerek dua etti. Yaklaşık 75 metre sürüklenen konteyner ev, ağaçlara takılmış halde durabildi.
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