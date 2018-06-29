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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
5 ton nohudu ateşe verdiler

5 ton nohudu ateşe verdiler

Nohut Harmanı

Bild 

-İtfaiye Eri
-Yangın
-Küller
-Duman
-Rüzgar Sesi

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 10 dönüm tarladan toplanarak harman haline getirilen 5 ton nohut patoza verilmeden önce kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.
Edinilen bilgiye göre Pazarcık ilçesi Cimikanlı Mahallesinde Hasan Halıgür'e ait tarlayı kiralayarak nohut ekimi yapan Cuma Kavuzkoz hasat zamanının gelmesiyle nohutları deste halinde sökerek patoza verilmek üzere harman haline getirdi. Toplanan nohutlar patoza verilmeden kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.
Nohut harmanının yandığını gören kavuzkoz alevleri kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında 5 ton nohut kül oldu.
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